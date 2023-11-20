Москва, 20 ноября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск украинскую певицу Сусану Джамаладинову, известную под творческим псевдонимом Джамала. Об этом говорится на сайте базы розыска МВД РФ.

Zuma\TASS Джамала

В базе розыска сказано, что певица разыскивается по статье уголовного кодекса России, однако по какой именно не говорится.

Джамала — украинская певица и актриса крымскотатаро-армянского происхождения. В 2016 году победила в общеевропейском эстрадном конкурсе «Евровидение». В этом же году получила звание народной артистки Украины.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности администрации главы украинского режима Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. Бывшие украинские чиновники обвиняются в принятии решений о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, в результате которой в период с 2014 по 2016 годы погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка.