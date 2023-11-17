Москва, 17 ноября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности Администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Андрея Дещицу. Об этом свидетельствуют обновлённые данные из базы розыска ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Пашинский Сергей Владимирович. Дещица Андрей Богданович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Бывшие украинские чиновники обвиняются в принятии решений о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, в результате которой в период с 2014 по 2016 годы погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, а также Сергею Пашинскому и Андрею Дещице за преступления, совершённые в Донбассе. Все указанные лица на момент занимаемых должностей являлись членами украинского СНБО и голосовали за принятие «преступного решения о проведении антитеррористической операции» на юго-востоке страны.