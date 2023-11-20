Электросталь, Московская область, 20 ноября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Разрушений и пострадавших в подмосковной Электростали после отражённой попытки атаки беспилотника ВСУ нет, сообщила 20 ноября глава городского округа Инна Волкова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», — написала она в своём Telegram-канале.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия. Все обстоятельства уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётного типа на объекты в Москве и Московской области.

По данным Минобороны, попытку атаковать удалось пресечь 19 ноября в 23:20 по московскому времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал информацию о том, что в городском округе Электросталь в Московской области российские военные уничтожили беспилотник.