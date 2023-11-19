Москва, 20 ноября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Российские военные смогли отразить атаку украинского беспилотного летального аппарата (БПЛА) самолетного типа на объекты в Москве и Московской области, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В ведомстве уточнили, что попытку атаковать удалось пресечь в 23:20 по московскому времени.

«19 ноября в 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в небе над Подмосковьем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал информацию о том, что в городском округе Электросталь в Московской области российские военные уничтожили беспилотник.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября недалеко от села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области украинский дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

18 ноября в посёлке Горьковски Белгородской области беспилотник-камикадзе атаковал объект связи. Это стало причиной ранения двоих человек. Пострадавших госпитализировали.