Сана, 20 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» намерены обращаться с членами экипажа захваченного в Красном море грузового судна Galaxy Leader по законам ислама, заявил член политбюро группировки Хузам аль-Асад 19 ноября.

(сс) @army21ye Хуситы

«Нашей целью не являются корабли израильского врага, это он занимается геноцидом в отношении наших родных в секторе Газа, и таким образом наши вооружённые силы могут достать его», — сказал аль-Асад, слова которого приводит «РИА Новости».

Он подчеркнул, что с экипажем захваченного судна будут обращаться в соответствии с исламскими принципами ценностями. В случае, если пленными окажутся не израильтяне, то к ним будут относиться как к гостям.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что хуситские мятежникизахватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находился экипаж в составе 22 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с заявлением по этому поводу, обвинил Иран в захвате грузового судна, а также отметил, что на борту захваченного судна не было израильтян, а в плен к боевикам попали граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

Позднее представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о готовности хуситов нанести удары по всем гражданским судам под флагом Израиля в зоне досягаемости их средств поражения.