Аден, Йемен, 19 ноября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Хуситские мятежники захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. Об этом 19 ноября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Santiago/vesselfinder.com

Уточняется, что судно в момент захвата шло неподалёку от побережья Аденского залива, на его борту находится экипаж в составе 22 человек.

Ранее в этот же день хуситы заявили о намерении захватывать любые суда, связанные с Израилем. Они также призвали другие страны отозвать с них свои экипажи.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября хуситы из шиитской группировки «Ансар Аллах» запустили по территории Израиля беспилотники и баллистические ракеты. Представитель организации Яхья Сариа объявил, что хуситы намерены и дальше наносить удары по объектам в Израиле. Затем, 1 ноября, они опубликовали кадры запуска ракет в сторону Израиля.

Хуситское движение «Ансар Алла» ещё 13 октября выразило готовность поддержать палестинцев в борьбе с Израилем.

Сариа 8 ноября также сообщил о сбитом над территориальными водами Йемена американском разведывательном дроне MQ-9. Он прикрепил к сообщению фотографию с пылающим в небе американским военным БПЛА.