Тель-Авив, Израиль, 19 ноября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Тель-Авив осуждает захват йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море и обвиняет в этом Иран, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, распространённом пресс-службой правительства страны.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — заявил он.

По информации израильской стороны, на борту захваченного судна остаётся экипаж из 25 человек. Нетаньяху подчеркнул, что к боевикам в плен попали граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но там не было израильтян.

Глава правительства назвал инцидент актом терроризма, который якобы совершил Иран, покушаясь на «свободный мир» и международную безопасность судоходных маршрутов.

Про захват судна 19 ноября сообщил телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники. Армия обороны Израиля заявила, что судно направлялось из Турции в Индию и не является израильским. Между тем представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил, что хуситы будут нападать на любые суда, которые имеют отношение к Израилю.

Издание Times of Israel сообщило, что судно ходит под флагом Багамских островов, зарегистрировано в Великобритании, а его арендуют японские бизнесмены, но также среди его совладельцев есть израильский гражданин Рами Унгер.