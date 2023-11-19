Вашингтон, 20 ноября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В Пентагоне обеспокоены тем, что избранная Белым домом стратегия по противодействию атакам на базы Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке не даёт результатов, сообщило издание Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Нет чёткого понимания того, что именно мы пытаемся сдержать. Мы стремимся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Что ж, это явно не работает», — сказал в интервью изданию один из представителей оборонного ведомства на условиях анонимности.

Собеседники WP также указали на «непоследовательность» избранной администрацией Джо Байдена стратегии и на то, что её реализация никак не поспособствовала снижению количества нападений на американских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября шиитские вооружённые формирования нанесли ракетный удар по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака. Отмечалось, что это было сделано в качестве «ответа на преступления США» в секторе Газа.

13 ноября несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали американскую военную базу «Аш-Шаддади» в провинции Хасаке на северо-востоке Сирии. Также массированном ракетному обстрелу подвергся объект на нефтяном месторождении Конико. Всего было выпущено около 15 ракет.