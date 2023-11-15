Багдад, 15 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Шиитские вооружённые формирования нанесли удар по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление группировок.

Global Look Press/Azalden Idlib/INA Photo Agency

«<…> воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели», — говорится в заявлении.

Боевики подчеркнули, что сделали это в качестве ответа на «преступления США» в секторе Газа.

Действующие в Ираке вооружённые шиитские группировки не в первый раз заявляют об ударах по американским базам, как в этой стране, так и в Сирии.

20 октября база Айн-аль-Асад подвергалась обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Тогда на территории американского объекта произошли несколько взрывов.

13 ноября на востоке Сирии погибли американские военные на нефтяном месторождении «Конико». Это произошло в результате ракетной атаки.

В тот же день на северо-востоке страны несколько беспилотников атаковали военную базу США «Аш-Шаддади». Суммарно на территории Сирии американцы имеют 24 военные базы и четыре пункта.