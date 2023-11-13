Вашингтон, 13 ноября, 2023, 03:19 — ИА Регнум. База США на нефтяном месторождении «Конико» на востоке Сирии подверглась массированному ракетному обстрелу. Об атаке сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

U.S. Navy Американская военно-морская-база

База находится в провинции Дейр-эз-Зор. Предположительно, было выпущено по военному объекту не менее 15 ракет.

Очевидцы сообщили, что на базе были сильные взрывы.

Телеканал считает, что обстрел был ответом на недавние удары США по двум объектам в восточной Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что по приказу президента Джо Байдена 12 ноября ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил на востоке Сирии.

Целями ударов стали тренировочная база в Абу-Кемаль и здание в Майадин, откуда стреляли боевики.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по террористическим инфраструктурным объектам.