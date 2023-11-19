Киев, 19 ноября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Владимир Зеленский назначил на пост командующего Медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Казмирчук сменил на этой должности генерал-майора медслужбы Татьяну Остащенко. До этого дня он возглавлял Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ. Вместо Виктора Хоренко, который занимал указанный пост с 25 июля, новым главой силами спецопераций стал полковник Сергей Лупанчук.

7 ноября Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего, включив в неё Сергея Лупанчука. 14 ноября интернет-издание «Украинская правда» написало о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров изучает вопрос увольнения троих командующих войсками ВСУ.

Речь велась о Татьяне Остащенко, а также о командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооружённых сил Украины Александре Тарнавском и командующем Объединёнными силами ВСУ Сергее Наеве.