Киев, 7 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующий документ опубликован 7 ноября на сайте офиса главы киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Согласно документу, Зеленский включил в состав ставки главнокомандующего командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября стало известно, что Зеленский сменил командующего силами спецопераций Вооружённых сил Украины. Соответствующим указом своей должности лишился Виктор Хоренко. Командующим силами спецопераций ВСУ был назначен полковник Сергей Лупанчук.

Издание Asia Times сообщило, что Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами. Зеленский сделал замечание главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который ранее заявил, что «глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», говорится в материале. Также отмечается, что о расколе между Зеленским и его генералами написала даже газета The New York Times. Автор материала Стивен Брайен полагает, что лидер киевского режима не сможет получить на Западе новое оружие и очередные денежные транши, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение о том, что боевая граната в подарке помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.