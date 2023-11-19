Мехико, 19 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Вулкан Попокатепетль, который находится на расстоянии 60 километров от Мехико, выбросил столб пепла и пара. Об этом 18 ноября сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий на сайте.

Кадр из видео

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В расположенных неподалёку от вулкана районах объявили жёлтый уровень опасности. Туристам рекомендовали не приближаться к вулкану.

По данным мексиканских СМИ, Попокатепетль выбросил столб пепла и пара на высоту около шести километров.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября на Камчатке закончилось извержение вулкана Ключевской — самого высокого действующего в Евразии. По словам учёных Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, оно продолжалось с 22 июня по 5 ноября.

На Сицилии 13 ноября произошло извержение самого высокого в Европе вулкана Этна. Оно не повлияло на работу аэропорта города Катания.