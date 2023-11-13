Рим, 13 ноября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Очередное извержение самого высокого в Европе вулкана Этна произошло на Сицилии. Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии (INGV).

DasWortgewand Извержение вулкана

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Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота фонтана лавы примерно 4,5 тыс. метров над уровнем моря.

Отмечается, что извержение Этны не влияет на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Как сообщало ИА Регнум, пожарный самолёт Canadair разбился на одном из склонов действующего вулкана Этна на итальянском острове Сицилия в октябре 2022 года. Погибли два человека.

В Исландии 11 ноября объявили режим чрезвычайное ситуации в связи с угрозой извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.

Власти распорядились эвакуировать жителей города Гриндавик на юго-западе страны, где прошла серия землетрясений, которые указывают на угрозу вулканического извержения.