Петропавловск-Камчатский, 15 ноября, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевского, завершилось в Камчатском крае. Об этом 15 ноября сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Telegram-канале.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

«Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, продолжавшееся с 22 июня по 5 ноября, завершилось, наблюдается только фумарольная деятельность вершинного кратера. Согласно спутниковым данным, термальная аномалия, связанная с остыванием лавовых потоков, продолжает наблюдаться в районе вулкана», — сказано в сообщении.

Вулкану присвоен «зелёный» код опасности для авиации. Это означает, что деятельность Ключевского может быть опасна для самолётов местных авиалиний.

Вулкан Ключевской расположен в Устье-Камчатском районе Камчатского края, в 30 километрах от него находится ближайший к исполину населённый пункт посёлок Ключи. Максимальная активность вулкана наблюдалась 1 ноября, когда столб пепла достигал 12 км над уровнем моря, а в кратере наблюдалось фонтанирование лавы на один километр в высоту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского, в регионе активизировались три вулкана — Шивелуч, Ключевской и Безымянный. По его словам, на Ключевском с 11 октября практически ежедневно происходят парогазовые и пепловые выбросы.

Также сообщалось о сходе селевых потоков с вулкана Ключевской и временной приостановке движения транспорта по автодороге регионального значения Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.