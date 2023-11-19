Геническ, Херсонская область, 19 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили три десантные лодки украинской армии с экипажами на херсонском направлении. Об этом 19 ноября рассказал знакомый с ситуацией источник.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» ВС России на херсонском направлении у острова Большой Потёмкин уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что ещё одну лодку ВСУ уничтожили при переправе в русле Днепра, и добавил, что около населённого пункта Садовое была ликвидирована украинская гаубица Д-30 с расчётом.

Вооружённые силы России разгромила позицию одного из подразделений ВСУ у Новоберислава на Каховском направлении, в результате чего противник лишился восьми бойцов убитыми и ещё двух — ранеными, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 ноября начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские военные в ходе контрбатарейной борьбы вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчётов украинской армии. Также российская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 18 ноября рассказал, что Вооружённые силы России за сутки отразили пять атак ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, общие потери ВСУ на этих направлениях составили до 230 военных.