Вашингтон, 19 ноября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС не смогли договориться о приостановке военных действий. Об этом 18 ноября заявила представитель Белого дома Эдриенн Уотсон, её слова привело агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы пока не достигли соглашения, но мы продолжаем много работать над сделкой», — сказала она.

Один из американских чиновников подтвердил агентству, что стороны ближневосточного конфликта пока не смогли договориться о прекращении огня.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября газета The Washington Post написала, что США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в военных действиях на территории сектора Газа. По данным издания, этого можно было достичь в обмен на освобождение заложников палестинского движения.

Ранее в этот же день израильское новостное издание Yedioth Ahronoth сообщило, что Тель-Авив отверг сделку, предложенную ХАМАС, по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Отмечалось, что израильские власти заявляли, что были готовы рассмотреть сделку, если палестинское движение отпустит 70 заложников.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 17 ноября заявил, что ХАМАС прекратило любые переговоры с Тель-Авивом по обмену заложников. По его словам, Израиль так и не получил их полного списка.