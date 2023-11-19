Вашингтон, 19 ноября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом 18 ноября сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, в обмен на пятидневную паузу в боях», — пишет издание.

Как рассказали источники, знакомые с положениями договора, освобождение заложников может начаться в ближайшие несколько дней. Как сказано в шестистраничном документе, все стороны конфликта заморозят боевые действия как минимум на пять суток, а первые 50 или более заложников будут освобождаться небольшими партиями каждые 24 часа.

Уточняется, что пока неясно, сколько из 239 человек, которые, предположительно, удерживаются в плену в секторе Газа, будут освобождены по соглашению. Контроль за соблюдением перемирия будет осуществляться с помощью наблюдения с воздуха.

По словам арабских и других дипломатов, план соглашения составлялся в течение нескольких недель переговоров в Катаре между Израилем, Соединенными Штатами и движением ХАМАС, косвенно представленным катарскими посредниками.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль отверг сделку, предложенную движением ХАМАС, по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Тель-Авив выдвинул требование не разлучать матерей с детьми. Представители Израиля пояснили, что были готовы рассмотреть сделку, если ХАМАС отпустит 70 израильских заложников.

В свою очередь, посол Израиля в России Александр Бен Цви пояснил, что палестинское движение ХАМАС прекратило любые переговоры с Тель-Авивом по вопросу освобождения заложников и так и не предоставило их полный список. Бен Цви уточнил, что израильская сторона надеется на освобождение всех заложников сразу.