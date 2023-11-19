Париж, 19 ноября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Мировое общественное мнение признало успех России в украинском конфликте после 18 месяцев лжи и пропаганды. Такое мнение 19 ноября высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом Филиппо прокомментировал статью с заголовком «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России», которую ранее опубликовала американская газета The Wall Street Journal.

«Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге всё равно прийти к этому», — написал он.

По словам французского политика, даже такая солидная американская газета отвернулась от Украины. Филиппо также призвал к прекращению оказания военной и финансовой помощи главе киевского режима Владимиру Зеленскому, чтобы остановить «бойню».

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Киеву стоит смириться с потерей территорий, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта с Россией. По его мнению, в случае продолжения боевых действий киевский режим может потерять другие территории, включая Харьков и Одессу.

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис 18 ноября отметил, что Киев потеряет ещё больше территорий в случае, если не начнёт переговоры с Россией. Эксперт подчеркнул, что игнорирование Западом реальности приведёт к тому, что Россия освободит новые территории.