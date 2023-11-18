Вашингтон, 18 ноября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта с Россией киевским властям нужно смириться с потерей территорий. Такое мнение 17 ноября высказал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст», — сказал он.

По словам эксперта, в случае продолжения военных действий, Киев может потерять другие территории, в том числе Харьков и Одессу.

Помимо этого, Украине необходимо придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса, добавил Миршмайер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина потеряет ещё больше территорий в случае, если не начнёт переговоры с Росстей. Эксперт отметил, что игнорирование западными странами реальности увеличивает вероятность того, что Россия освободит новые территории.

Американский журнал Foreign Affairs 17 ноября написал, что после провала контрнаступления, ослабления поддержки Запада и приближения зимы Киеву стоит начать мирные переговоры и переключиться на оборонительную стратегию. Авторы статьи уточнили, что Украина не сможет добиться военных целей.

Ранее в этот же день заместитель постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что Запад начал подготовку почвы для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение в зоне конфликта. Дипломат уточнил, что для этого путём использования различных каналов, в том числе отставных дипломатов, экс-функционеров и военных чинов НАТО, делаются активные вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво, чем Запад надеется приостановить российскую СВО и убедить Москву отказаться от её целей.