Вашингтон, 18 ноября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Украина потеряет ещё больше территорий, если не начнёт мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если сейчас пойти на мирные переговоры, есть шанс сохранить имеющиеся территории и не потерять ещё больше», — сказал Дэвис.

Он добавил, что игнорирование реальности со стороны Запада увеличивает вероятность того, что Россия получит новые территории.

По словам американского подполковника, украинская армия не обладает достаточными ресурсами для победы, а западная помощь не дала никаких результатов. При этом, российская армия продолжает расти. Как уточнил Дэвис, российские военные продвигаются на север и идут вперед на юг.

Как сообщало ИА Регнум, в августе отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Украине необходимо признать новые реалии о том, что значительный уровень инвестиций не окупился. Он говорил о том, что чем дольше будет игнорироваться происходящее, тем больше территорий потеряет Украина.

При этом 18 ноября отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что киевским властям не нужно делать трагедию из потери новых городов во время наступления Вооружённых сил России. Он отметил, что власти на Украине должны начать подготовку к тому, чтобы выстоять как независимое государство.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в августе отмечал, что Украина не заинтересована в прекращении или заморозке военного конфликта. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Запад это игнорирует. В МИД России заявляли, что урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева.