Вашингтон, 19 ноября, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Конфликты на Ближнем Востоке и вокруг Украины способны обернуться для мира «огромным прогрессом», написал президент США Джо Байден в статье для газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер пояснил, что большие трагедии и потрясения могут приводить к огромному прогрессу, что демонстрируют уроки времени и истории. Он посоветовал стремиться к надежде и свободе, одновременно борясь с яростью, обидами и войнами.

Кроме того, глава государства призвал США не терять решимости и добиваться указанных целей. Байден отметил, что его администрация планирует проводить описанную стратегию «на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру».

Президент утверждает, что каждый шаг Вашингтона якобы приводит к достижениям, которые будто бы делают мир более безопасным, а американское государство — более защищенным. Он подчеркнул, что в настоящее время мир достиг переломной точки.

Глава Белого дома добавил, что решения властей США в рамках кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определят будущее Соединённых Штатов на долгие годы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября президент России Владимир Путин заявил, что США пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке и действовали без учёта «коренных интересов палестинского народа». Он отметил, что события вокруг Израиля и сектора Газа стали примером провала американской ближневосточной политики.

15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что Соединённые Штаты могут стремиться к расширению палестино-израильского конфликта и выведению его за пределы Ближнего Востока. Глава МИД также подчеркнул, что американские власти воспринимают враждебно все предложения со стороны России по ситуации в регионе.

Он напомнил, как в Совете Безопасности ООН отвергались российские резолюции с призывом к прекращению огня в Газе.