Лондон, 31 июля, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Власти Британии не запрещают местному бизнесу экспортировать в Россию оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, несмотря действие западных санкций и заявления о прекращении деятельности в РФ, сообщает британская газета The Times со ссылкой на анализ торговых операций.

(сс) IvanStudenov

Журналисты напомнили, что официально Лондон выступает за самые жесткие экономические ограничения по отношению к российской экономике. Британские организации делают вид, что поддерживают эту позицию, но на деле продолжают вести сделки с клиентами из России.

Так, строительная компания Hill & Smith указала в своём отчете за 2022 год, что за указанный период она не работала напрямую с российскими юридическими лицами. Вместе с тем одна из её дочерних фирм продолжает поставлять трубные опоры для крепления газопроводов российской организации ООО «Арктик СПГ 2».

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что действие нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон международной системе. 16 июля министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Соединённые Штаты собираются активизировать борьбу с попытками Москвы обойти введённые против неё ограничения.

Глава ведомства отметила, что американская администрация считает эту деятельность одной из главных задач в 2023 году.