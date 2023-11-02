Вашингтон, 2 ноября, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Страны Европейского союза в рамках сокращения зависимости от топлива из России намерены снизить импорт российского газа в 2023 года до 40-45 миллиардов кубометров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания рабочей группы ЕС — США.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Как ожидается… [ЕС значительно сократит зависимость от российского природного газа — ред.] до 40-45 млрд куб. м в 2023 году», — говорится в документе.

Отмечается, что Европейский союз уже смог значительно сократить свою зависимость от российского ископаемого топлива за счёт постепенно отказа от импорта угля и сокращения импорта нефти на 90%.

На прошедшем заседании обсуждались вопросы диверсификации источников поставок природного газа в Европу и растущий объём торговли СПГ между Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что страны G7 работают над запретом на импорт российских алмазов, который может быть реализован с 2024 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, этот вопрос находится на стадии подготовки и консультаций, а итоговый вариант станет результатов совместной работы со странами — участницами объединения.