Будапешт, 18 ноября, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Многие лидеры стран Европейского союза пытаются управлять вооружённым конфликтом на Украине будто компьютерной Fortnite, заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

«Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок… По какой-то тайной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир», — сказал дипломат во время выступления на съезде правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» 18 ноября.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия чётко осознаёт, что жизни людей можно спасти только путём прекращения огня и мирных переговоров, а поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Кроме того, по его словам, Будапешт выступил против планов Европейского союза увеличить военную помощь Киеву.

Как передавало ИА Регнум, ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась одобрить инициативу Европейского союза о передаче Украине пакета военной помощи в размере 500 миллионов евро. При этом в ходе прошедшего заседания главы МИД стран Евросоюза пытались оказать на Венгрию давлению с целью принудить Будапешт согласиться на выделение средств для Украины из Европейского фонда мира.