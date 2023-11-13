Будапешт, 13 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Будапешт не стал одобрять выделение Евросоюзом военной помощи Киеву в размере 500 млн евро из средств Европейского фонда мира, так как не получил от Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины гарантий того, что венгерские компании не будут включены в список «международных спонсоров войны». Об этом 13 ноября заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступление которого транслировали в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

РИА Новости

По словам дипломата, в ходе сегодняшнего заседания глав МИД стран ЕС на венгерскую сторону вновь пытались сильно давить, чтобы она согласилась на выделение Украине из Европейского фонда мира 500 млн евро для закупок оружия.

«Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокирует выделение Киеву дополнительных средств из бюджета Евросоюза, пока вместо внятного обоснования будут звучать призывы «дать больше денег». Он уточнил, что венгерская сторона готова обсудить с Киевом условия, при которых Будапешт даст добро на выделение €500 млн из Европейского фонда мира на оружие для украинской армии.

Главы МИД стран ЕС 23 октября не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в размере 500 млн евро на поставки оружия. Как пояснил Сийярто, главы МИД почти всех стран ЕС рассказали, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине.