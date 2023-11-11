Санкт-Петербург, 12 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.

ФК «Краснодар»

Матч завершился со счётом 1:1. Хотя у обоих команд были шансы вырвать победу.

У чёрно-зелёных гол забил полузащитник Эдуард Сперцян на 63-й минуте. Ответом сине-бело-голубых стал мяч в ворота противника от форварда Матео Кассьерры на 70-й минуте.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой мог принести победу, но попал в штангу.

Таким образом, «Краснодар» остался на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка по итогам 15 встреч.

«Зенит» на второй позиции с 30 баллами.

Спортивные комментаторы назвали прошедший матч одним из ключевых во всей первой части чемпионата.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» переиграл самарскую команду «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на поле стадиона «ФК Краснодар» и завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

4 ноября «Зенит» уверенно победил в выездном матче калининградскую команду «Балтика». Матч 14-го тура РПЛ закончился со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба.