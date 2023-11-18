Москва, 18 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Москве до конца выходных ожидается температура воздуха до –5 °C, что больше соответствует климатическим значениям января. Об этом 18 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/ Константин Кокошкин

«Погоду в субботу и воскресенье в Москве можно охарактеризовать как «полупушкинскую». Если вы помните стихотворение: «Мороз и солнце, день чудесный», а дальше «под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит». Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

По словам синоптика, установившийся в Москве и Московской области температурный фон «по-настоящему зимний» и в большей степени соответствует январским климатическим значениям. В ночь на 18 ноября в Москве было до –9 °C, а в Подмосковье — до –11 °C.

Днём в субботу, 18 ноября, в столичном регионе будет –5… –4 °C, что ниже нормальных значений на четыре градуса, уточнил Вильфанд.

Он добавил, что ночь на 19 ноября станет наиболее холодной с начала осени, температура воздуха в Москве составит –11… –9 °C, по области — до –12 °C, а днём в воскресенье будет от –7 до –5 °C.

«Но без осадков, солнечно. Хорошая зимняя погода», — отметил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 ноября, Вильфанд заявил, что в январе 2024 года в столичном регионе прогнозируется близкая к климатической норме температура воздуха, однако погода будет очень изменчивой. Синоптик уточнил, что сейчас погоду на период новогодних праздников фактически нельзя предсказать. По его словам, точный прогноз можно делать только на две недели вперёд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 17 ноября сообщил, что в Москве и Подмосковье началась метеорологическая зима. По его словам, с этого дня среднесуточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.