Москва, 18 ноября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. В январе 2024 года в Москве и Московской области прогнозируется близкая к климатической норме температура воздуха, однако при этом ожидается очень изменчивая погода. Об этом 18 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Известия/Эдуард Корниенко

«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот «нормальной» погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70%», — заявил он в беседе с «Лентой. ру» в ответ на вопрос о том, какая погода ожидается в столичном регионе в новогодние праздники.

Синоптик при этом подчеркнул, что в данный момент погоду на период новогодних праздников фактически нельзя предсказать, и добавил, что точный прогноз можно делать только на две недели вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Вильфанд предупредил жителей Москвы о морозной погоде без осадков в выходные в Москве. По его словам, 18 ноября в столице ожидается температура воздуха до -8 градусов, а в воскресенье — до -11 градусов, что соответствует климатической норме 1 января.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе началась метеорологическая зима. Он пояснил, что с этого дня среднесуточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.