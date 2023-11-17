Москва, 17 ноября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье, а также в центральной России началась метеорологическая зима. Об этом 17 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Известия/Константин Кокошкин

«Именно начиная с сегодняшнего дня в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме», — написал он.

Синоптик пояснил, что с этого дня среднесуточная температура воздуха перешла в сторону отрицательных значений.

Температура воздуха в Москве упала ниже 0 °C в полночь, составив +2,1 °C, уточнил Тишковец.

«Пасмурно, местами идёт слабый снег, землю кое-где припорошило тонким белым покрывалом», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Тишковец заявил, что метеорологическая зима наступит в Москве с 17 ноября. По его словам, 16 ноября в атмосфере начнёт преобладать скандинавский антициклон, из-за чего температура воздуха будет колебаться около 0 °C.

Главное управление МЧС России по Москве 12 ноября рекомендовало жителям и гостям столицы соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными из-за ухудшения погодных условий. В Москве ожидались дождь и сильный ветер с порывами до 15 м/с.