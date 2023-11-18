ДНР, 18 ноября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) российских Воздушно-десантных войск успешно поразил группу бойцов украинской армии под Артёмовском (ДНР). Об этом 18 ноября сообщило Министерство обороны России.

Кадр из видео

Разведчики обнаружили, что группа украинских военных направилась в сторону российских позиций.

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«Данные о противнике разведчики немедленно передали расчету ПТРК, который метким пуском управляемой ракеты уничтожил цель», — говорится в сообщении.

На представленных военными кадрах запечатлено, как расчёт ПТРК запустил ракету, которая затем точно накрыла цель.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября в конструкторском бюро (КБ) «Восток» рассказали, что российские военные начали применять в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель», являющийся аналогом дрона-камикадзе «Ланцет». По словам представителя КБ, испытавшие новый дрон в деле сообщили о его хорошей управляемости и простоте использования.

В Минобороны 17 ноября сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ, двигавшиеся в направлении Крыма. Все цели уничтожили из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.