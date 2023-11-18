Геническ, Херсонская область, 18 ноября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Украинских военных, участвующих в боевых действиях на херсонском направлении, призвали сдаться. Листовки с таким призывом на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбрасывают российские военнослужащие. Об этом 18 ноября со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседник уточнил, что для этого они используют специально оборудованные беспилотники.

«Военные группировки войск «Днепр» <…> засеивают и «залистовывают» херсонское направление специальными агитматериалами», ― сказал источник.

В листовках бойцов украинской армии не только призывают прекратить участие в конфликте, чтобы сохранить себе жизнь, но подробно рассказывают, как сдаться в плен. Собеседник издания добавил, что в результате такой работы в плен российской армии уже сдались несколько десятков боевиков киевского режима. Все они живы и находятся в безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в июле артиллеристы Центрального военного округа обстреляли украинские позиции на краснолиманском направлении снарядами, начинёнными агитационными листовками, призывающими не участвовать в боевых действиях. По словам командира группы с позывным Логан, листовки написаны на украинском языке, в каждом снаряде их более тысячи штук.

Военнослужащий морской пехоты Украины, пулемётчик Николай Ягорницкий 17 ноября воспользовался специальным Telegram-аккаунтом, чтобы добровольно сдаться в плен российским войскам. О нём он узнал из листовок, обнаруженных после того, как российские военные открыли огонь по бойцам ВСУ, проникшим на левый берег Днепра в Херсонской области. Пулемётчик связался с российскими бойцами, и те помогли ему безопасно добраться до их позиций и сдаться в плен.