Вашингтон, 18 ноября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины смогут наносить удары по территории России при помощи артиллерии и беспилотников, несмотря на возможное заключение мира в будущем. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии», — говорится в материале.

Отмечается, что даже при переходе к обороне Вооружённые силы Украины смогут продолжить применять оружие дальнего действия и военно-морские средства для нанесения ударов по территории России.

При этом авторы статьи признали, что контрнаступление ВСУ застопорилось, в связи с чем Киеву придётся смириться с невозможностью вернуть утраченные территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее Foreign Affairs сообщал, что западные союзники Украины, в том числе и Соединённые Штаты Америки, больше не могут гарантировать дальнейшую поддержку Киева в связи с ростом влияния в этих странах политических сил, ставящих под сомнение необходимость продолжать поддержку Украины. Авторы материала подчеркнули, что в случае остановки Западом дальнейшей поддержки ВСУ столкнутся с нехваткой современной военной техники и вооружений, а также не смогут рассчитывать на разведывательные данные.