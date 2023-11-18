Москва, 18 ноября, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Морозная погода без осадков, больше соответствующая температурным нормам января, ожидается на выходных в Москве. Об этом 17 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Как пояснил специалист, температура воздуха в Москве 18 ноября опустится до -8 градусов, а на следующий день, 19 ноября, температура составит -11 градусов, что соответствует климатической норме 1 января. Снега при этом не ожидается, но на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха уже в субботу будет наблюдаться совсем не ноябрьская, а соответствующая по климату четвёртой пятидневке декабря. Ночью в Москве ожидается -6… -8 градусов, днём -3… -5. В воскресенье будет немного холоднее: ночью -9… -11 градусов, днём -5… -7.

«Можно сказать, что это погода почти первоянварская», — пояснил Вильфанд и отметил, что погода на выходных ожидается преимущественно солнечная, без осадков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о приходе в Москву метеорологической зимы в пятницу, 17 ноября. По словам метеоролога, накануне в атмосфере начнёт преобладать скандинавский антициклон, из-за которого температура воздуха будет колебаться около нуля градусов Цельсия, а выпадение осадков маловероятно.