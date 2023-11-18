Москва, 18 ноября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Ещё 46 граждан России вместе с их родственниками покинули контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта с сектором Газа и выдвинулись в Каир, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее российское ведомство проинформировало, что КПП «Рафах» пересекли около 200 граждан России с их семьями.

В МЧС уточнили, что всего в Каир отправились 216 человек, включая 170 граждан из первой группы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября МЧС РФ обнародовало видеозапись с кадрами, на которых российские граждане покидают сектор Газа через КПП «Рафах». На пункте пропуска работают представители ведомства.

12 ноября в Москву прибыла первая группа российских граждан, покинувших палестинский анклав. 15 ноября в аэропорту Домодедово приземлился самолёт со второй группой.

17 ноября директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, что российские власти получили 887 заявок от граждан России и их родственников об эвакуации из сектора Газа.