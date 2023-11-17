Москва, 17 ноября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. На эвакуацию из сектора Газа поступило 887 заявок от российских граждан и их родственников. Об этом 17 ноября сообщил журналистам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«К настоящему моменту самолетами МЧС России перевезено 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезено 328 человек. Соответственно, 28 из них находятся в Каире, нашем оперативном штабе, и 12 в текущем моменте перемещаются от КПП «Рафах» в Каир», — уточнил Охотенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецборт МЧС России с третьей группой российских граждан, эвакуированных из сектора Газа, прибыл в аэропорт Домодедово. Всего на борту самолёта находилось 120 российских граждан и членов их семей. Самолёт вылетел в Москву несколькими часами ранее из Каира.

Отмечалось, что раненых среди эвакуированных нет, люди чувствуют себя хорошо.

Эвакуация российских граждан из сектора Газа началась 12 ноября. Первая группа из 70 человек прибыла в Москву вечером 13 ноября, самолёт со второй группой эвакуированных приземлился в аэропорту Домодедово в ночь на 15 ноября.