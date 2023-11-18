Каир, 18 ноября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Три грузовых автомобиля доставят утром 18 ноября в сектор Газа 129 тысяч литров топлива, сообщает телеканал Al Qahera News.

NASA Сектор Газа

Они въедут в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом. Прибытие грузовиков ожидается в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября телеканал Al Arabiya распространил информацию о том, что стороны конфликта в секторе Газадоговорились о перемирии, которое продлится три дня. Также стало известно, что Израиль согласился на ввоз в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

16 ноября египетский министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель Гаффар рассказал, что через КПП «Рафах» с начала эскалации палестино-израильского конфликта в Египет из сектора Газа прибыли более 4 тысяч человек.

16 ноября в Египет прибыл самолёт МЧС России с партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. В состав груза весом 21 тонна вошли аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.

Гумпомощь передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые доставят её в палестинский анклав.