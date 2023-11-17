Тель-Авив, Израиль, 17 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Стороны конфликта в секторе Газа договорились о трёхдневном перемирии, сообщил 17 ноября телеканал Al Arabiya.

ТАСС/ Abed Rahim Khatib/dpa

«Соглашение между сторонами конфликта включает трёхдневное перемирие в Газе», — говорится в сообщении.

Как отметил телеканал, Израиль одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября издание Financial Times сообщило, что Израиль допустил возможность взять паузу в операции в секторе Газа после взятия под контроль больницы «Аш-Шифа», на территории которой обнаружили технику, оружие и командный центр палестинского движения ХАМАС. Уточняется, что Армия обороны Израиля хочет использовать перерыв для допроса людей, обработки разведданных и оптимизации логистики, после чего сосредоточится на востоке и центре Газы.

На следующий день армия и правительство Израиля начали спор по дальнейшим действиям. Их представители пытаются понять, что важнее — вторжение на юг сектора Газа или соглашение об обмене заложниками с последующей паузой в боевых действиях. Издание The Jerusalem Post сообщило, что это могла бы быть временная сделка для возвращения на родину израильских заложников, что имеет для Израиля большое значение, как, однако, и продолжение операции, и уничтожение ХАМАС.