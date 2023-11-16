Москва, 16 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Спецборт МЧС России прибыл в Египет с партией гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом 16 ноября сообщили в ведомстве.

МЧС России/ТАСС

«Спецборт МЧС России доставил 21 тонну гуманитарной помощи в Арабскую Республику Египет», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

На борту самолёта Ил-76 МЧС, который совершил посадку в аэропорту Эль-Ариш, 21 тонна грузов. Аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для доставки в Газу.

Как передавало ИА Регнум, с начала эскалации палестино-израильского конфликта Россия направила для жителей Газы четыре партии гуманитарной помощи.

Первую партию МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.

Ещё два самолёта МЧС доставили груз с гуманитарной помощью в Египет 5 ноября. Его вес составил 60 тонн. Это продовольствие, средства личной гигиены, а также матрасы и подушки. 10 ноября МЧС России доставило в Египет четвертую партию гуманитарного груза для жителей сектора Газа весом 25 тонн.