* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 ноября, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя министра финансов Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствует обновлённая база данных розыска ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Алексашенко Сергей Владимирович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв направил в Генпрокуратуру обращение в связи с антироссийской деятельностью экономистов Сергея Гуриева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Сергея Алексашенко, входящих в рабочую группу Стэнфордского университета США по антироссийским санкциям.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня Министерство юстиции России включило Сергея Алексашенко в реестр иностранных агентов по причине распространения недостоверных сведений о решениях органов государственной власти Российской Федерации. Кроме того, он выступал в качестве респондента на предоставляемых иностранными СМИ информационных площадках.