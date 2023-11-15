Москва, 15 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв обратился в Генпрокуратуру в связи с антироссийской деятельностью экономистов Сергея Гуриева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), входящих в рабочую группу Стэнфордского университета (США) по антироссийским санкциям. Об этом 15 ноября сообщили в Telegram-канале комиссии.

Пискарёв заявил, что эти иноагенты и ряд других лиц, имеющих российское гражданство, помогают властям США разрабатывать новые антироссийские санкции. Действия Стэнфордского университета являются грубым вмешательством во внутренние дела России и наносят вред в том числе её жителям, подчеркнул депутат.

«Хочу напомнить, что к государственной измене относится в том числе оказание консультативной и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России», — добавил Пискарёв.

Он подчеркнул, что за государственную измену российское законодательство предусматривает лишение свободы в том числе на пожизненный срок.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Пискарёв обратился в российские надзорные органы с просьбой предоставить данные о релокантах, которые могут быть причастными к финансированию ВСУ. Он направил запрос в связи с поручением Госдумы для правовой оценки действий тех, кто уехал из страны на фоне проведения СВО. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам РФ, уехавшим из страны и желавшим победы киевскому режиму, лучше не возвращаться. По мнению политика, в России их ожидает «Магадан».