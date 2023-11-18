Хельсинки, 18 ноября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Российские граждане, проживающие в Финляндии, проведут 17 ноября акцию протеста в связи с закрытием крупнейших контрольных пунктов пропуска (КПП) на границе с Россией, сообщает газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на полицию Хельсинки.

Иван Шилов ИА Регнум Хельсинки

Демонстрация пройдет у здания финского парламента с 11:00 до 16:00 по местному времени (с 12:00 до 17:00 мск). Организаторы утверждают, что акция соберёт от сотни до тысячи участников.

Согласно закону, о планируемом мероприятии проинформировали финскую полицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Финляндия объявила, что 16 ноября закроются четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о пунктах пропуска Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля.

Ограничения продлятся до 18 февраля 2024 года. 16 ноября норвежский министр юстиции Эмилия Энгер Мель предупредила, что Норвегия готова в кратчайшие сроки закрыть границу с Россией.

17 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал большой ошибкой выбранный Финляндией путь конфронтации с РФ. Он отметил, что Россия в новейшей истории не угрожала финской стороне.

Ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявил, что Финляндия, Норвегия и другие страны, закрывая границу с Россией, не учитывают негативных экономических последствий для самих себя. Он добавил, что указанные государства делают политизированные шаги.