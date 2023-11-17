Москва, 17 ноября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой ошибкой выбранный Финляндией путь конфронтации с Россией. Об этом он заявил 17 ноября.

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«У нас всегда были отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии объявили 16 ноября о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года.

Этому предшествовали заявления главы МВД Финляндии Мари Рантанен о том, что следует ограничить движение через КПП на границе с Россией из-за увеличения числа нелегальных мигрантов, и главы МИД страны Элины Валтонен, сообщившей после этого о закрытии въезда в Финляндию автомобилям с российскими номерами. Заместитель командующего пограничной службой Юкка Луккари 15 ноября заявлял о запрете на пересечение границы на велосипедах.

В Кремле недружественные действия финских властей встретили с сожалением и заявили, что они выбрали путь дистанцирования от прежнего позитивного характера двусторонних отношений с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день назвала обвинения со стороны Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными и позднее пообещала, что Москва примет ответные меры в межведомственном формате.

Политизированными решениями о закрытии границ такие страны, как Финляндия, Норвегия и другие не учитывают следующих за этим негативных экономических последствий для них самих, заявил ИА Регнум 17 ноября ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров. Он подчеркнул, что подобные решения являются сугубо политическими, сделанными в интересах США и противоречащими интересам самих стран.