Москва, 17 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Такие страны, как Финляндия, Норвегия и другие, принимают политизированные решения, закрывая границу с Россией, но не учитывают экономических последствий, которые будут негативными в первую очередь для них самих. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 ноября заявил Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансового университета при правительстве РФ.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Ранее стало известно, что власти Финляндии объявили о закрытии пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Ленинградской области и Карелии. Своё решение они объясняют тем, что российско-финскую границу якобы пересекает большое количество беженцев из африканских стран и с Ближнего Востока. Кроме того, о готовности последовать примеру Финляндии говорят в Норвегии и Эстонии. О рациональности закрытия российско-литовской границы задумались в Вильнюсе.

«Экономические последствия от этого сугубо политизированного решения будут негативными для Финляндии, которая имела существенные выгоды от тесных отношений с Россией — как за счёт торговых потоков, так и благодаря поступлению дешёвых энергоресурсов из России через территорию Финляндии, — сказал Мастеров. — Кроме того, финские компании уже несут издержки от прекращения туристических потоков из РФ».

Экономист подчеркнул, что решение Хельсинки является сугубо политическим шагом, сделанным в интересах США и противоречащим интересам самой Финляндии.

Мастеров согласился, что российская экономика в определённой степени тоже зависит от поставок из Финляндии (а также Норвегии и Эстонии). Поэтому дальнейшее ухудшение отношений этих стран с Россией видится как продолжение политики США, направленной на усиление технологического отставания РФ в наиболее чувствительных к зависимости от импорта отраслях экономики, усиление торгово-экономической изоляции.

«Однако у РФ имеется богатый опыт по выстраиванию новых торгово-экономических и логистических цепочек через дружественные страны и замещению выпадающего импорта поставками из других стран, — сказал Мастеров. — Это касается машин, оборудования, рыбной продукции и продуктов питания. Поэтому маловероятно, что перекрытие границ с Финляндией, Норвегией и Эстонией нанесёт российской экономике непоправимый ущерб. Эти меры могут создать лишь временные сложности и барьеры, которые будут преодолены по мере налаживания импортозамещения, а также альтернативных каналов поставок».

Что касается Норвегии, то, как пояснил Мастеров, её экономика уже испытывает значительные сложности из-за ухудшения отношений с Россией, которая является крупным торгово-экономическим партнёром. Норвежские специалисты уже опасаются роста безработицы.

Похожая ситуация в Эстонии — после остановки авиасообщения с Россией её ВВП сократился вдвое, так как Эстония в значительной степени зависела от транзитного сообщения с РФ.

«Дальнейшее ухудшение отношений с Россией рискует в ещё большей степени усугубить ситуацию в экономике Эстонии, поскольку под угрозой могут оказаться и торгово-экономические цепочки, созданные в обход уже ранее введённых ограничений», — заметил Мастеров.

В свою очередь, Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что Финляндия на 90% зависит от поставок никеля из России, поэтому полное закрытие границ негативно скажется на её промышленности. Проблему придётся решать путём поиска новых маршрутов доставки через третьи страны, но тогда увеличивается стоимость продукции, что снижает эффективность финских производителей. Поэтому решение властей Финляндии действительно выглядит больше политическим, нежели экономическим.

«Норвегия ввозит из России ограниченный перечень продукции, куда входят преимущественно рыба, мука, масла и жиры, алюминий, — уточнила она. — Импорт Эстонии из России также весьма ограничен — около 12 млн долларов ежемесячно при общем объёме 2 млрд долларов. Но при этом её зависимость от некоторых российских товаров весьма высока. Так, доля РФ в импорте продукции неорганической химии составляет около 35%, а масел и жиров — около 25%. Это может привести или к дефициту товаров на внутреннем рынке Эстонии, или к удорожанию из-за смены маршрута либо поставщиков. Поэтому, в отличие от Норвегии, для Эстонии закрытие границ с РФ будет весьма болезненным».

Она подчеркнула, что для России рынки Финляндии, Норвегии и Эстонии не являются критически важными. Соответственно, сами инициаторы таких решений будут нести гораздо больший урон от собственных действий.

Аналогичную точку зрения высказал Равиль Ахмадеев, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Он полагает, что политизированность пограничного вопроса со стороны Финляндии выглядит не продуманным экономически.

«Поэтому для северных стран ЕС в связи с постепенным закрытием каналов сотрудничества с нашей страной пропорционально возрастает стоимость логистики, прежде всего в отношении транзитных товаров из стран Азии», — заметил Ахмадеев.

Вместе с тем есть мнение, что власти Финляндии просто нашли повод сократить пограничный персонал. Как рассказала Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, туристического потока из России в Финляндию уже давно нет, а содержание имеющегося пограничного персонала оказывается для Хельсинки довольно затратным.

«Закрытие же границы означает резкое сокращение штатов», — объяснила Новикова.

В свою очередь, политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко напомнил, что, в отличие от Финляндии или Норвегии, другие пограничные с Россией страны (Литва или Польша) не очень заинтересованы в том, чтобы вешать на границу замок.

«Для этих стран граница с Россией важна хотя бы с точки зрения транзита из Азии в Европу, например китайского, — сказал он. — Скажем, Польша только в 2023 году вложила один миллиард долларов в терминал в Малашевичах на границе с Белоруссией для того, чтобы возить товары из Китая через Россию».

Что касается попыток европейцев обосновать закрытие пограничных пунктов ссылками на беженцев из Африки, которые якобы идут через Россию, то Ткаченко призвал понимать, что есть повод, а есть причина.

«С одной стороны, поток беженцев в Европейский союз огромен. Прёт через все щели. Больше всего страдают Испания и Италия. Там речь идёт о сотнях тысяч человек. Через российскую границу пытаются пройти единицы, от силы десятки человек, на фоне всего ЕС это вообще ничего. Статистическая погрешность», — заметил Ткаченко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Финляндии объявили о закрытии таких пограничных КПП, как Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

До этого министр внутренних дел Мари Рантанен посетовала на увеличение количества тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии. Причём часто речь идёт о нелегальной миграции из Сомали, Йемена и Сирии.

В свою очередь, министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель призналась, что следит за ситуацией на границе России и Финляндии и в случае необходимости её страна готова последовать примеру Хельсинки. Эстония, если верить сообщениям руководителя её пограничной службы, тоже рассматривает возможность закрытия нескольких КПП на границе с Россией.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал рассмотреть вопрос о том, будет ли экономически рационально закрывать пункты пересечения границы с Россией и Белоруссией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва сформирует межведомственный ответ на закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Ленинградской области и Карелии.