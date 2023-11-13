Москва, 13 ноября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Наступление в Москве метеорологической зимы ожидается в пятницу, 17 сентября. Накануне в атмосфере начнёт преобладать скандинавский антициклон, из-за которого температура воздуха будет колебаться около 0 градусов Цельсия, а выпадение осадков маловероятно. Затянувшееся потепление сменится похолоданием. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он сообщил, что европейскую часть России ждёт резкая перемена погоды. Начиная с четверга, температура будет колебаться только около нулевой отметки.

«<…>, а норма середины ноября — это холодное снежное предзимье. Если сейчас снег лежит только в Заполярье, на севере Уральского хребта и в Прикамье, то к пятнице граница снежного покрова сместится на 650 километров к югу, вплоть до Московской области», — сказал синоптик.

В ночь на пятницу воздух прогреется до -5 градусов, и, как отметил Тишковец, не поднимется выше нуля градусов. В дневное время столбики термометров могут показывать температуру от +3 до -2 градусов. Таким образом произойдёт переход среднесуточной температуры в сторону отрицательных значений и наступит метеорологическая зима.

Тишковец также сообщил, что в выходные 18 и 19 ноября ожидается солнечная погода, ночная температура будет колебаться от -1 до -6 градусов. Зима вступит в свои права, подытожил метеоролог.

ИА Регнум сообщало прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской. На прошедшей неделе она прогнозировала постепенное уменьшение осадков и усиление антициклона, начиная со среды.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что этой зимой температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений. Эксперт указал, что экстремальные температуры будут наблюдаться от оттепели в Москве до заметных морозов –15… –20 градусов.