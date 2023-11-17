Киев, 18 ноября, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Об этом свидетельствует указ, опубликованный 17 ноября на сайте Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — говорится в тексте указа без уточнения причин увольнения.

Череда увольнений украинских чиновников с руководящих постов началась в связи с необходимостью исправить ситуацию с коррупцией, чтобы соответствовать критериям для потенциального вступления в Европейский союз. В начале ноября глава украинских властей сменил командующего силами специальных операций ВСУ. Вместо Виктора Хоренко, занимавшего эту должность с 2022 года, был утверждён полковник Сергей Лупанчук.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября издание Time сообщило, что Зеленский намерен уволить одного из украинских командующих, отвечающих за наступление Вооружённых сил Украины. По информации источника, рассматривались три варианта: главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Также лишиться постов могут двое командующих украинскими войсками. Глава минобороны Украины Рустем Умеров, согласно информации издания «Украинская правда», рассматривает вопрос об увольнении командующей медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева.