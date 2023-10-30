Киев, 30 октября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен уволить одного из высокопоставленных генералов ВСУ, отвечающего за наступление украинской армии. Об этом говорится в опубликованной 30 октября статье издания Time.

Иван Шилов ИА Регнум

В тексте утверждается со ссылкой на источник в окружении Зеленского, что это произойдёт грядущей зимой. Существует три варианта, о ком идёт речь: главком Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медлительность Украины на фронте. Некоторые командиры начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно из администрации президента», — сообщается в статье.

В то же время никакой официальной информации о потенциальных кадровых изменениях нет.

Как сообщало ИА Регнум, в той же публикации источники, близкие к украинскому лидеру, обеспокоилось его фанатичностью по поводу веры в победу Украины в конфликте. Собеседники издания рассказали, что Зеленский растерял оптимизм, больше не пытается шутить и сухо отдаёт приказы после заслушанных докладов. Но маниакальность его веры в то же время зашкаливает, хотя он признал, что попытки донести свою позицию до западных партнёров отнимают у него все силы.