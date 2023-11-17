Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к работе с теми, кто разделяет её ценности и готов формировать многополярный мир. Об этом он сказал 17 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия настроена на самую тесную совместную работу со всеми, кто разделает ценности мира, дружбы и взаимоуважения, кто готов участвовать в формировании современного многополярного мира на основе цивилизационного и культурного многообразия», — заявил глава государства.

Путин назвал сбережение народной самобытности залогом успешного развития человечества.

Как ИА Регнум сообщало 30 октября, по словам Путина, Россия ведёт борьбу за будущее и принципы справедливого мироустройства. Как он отметил, страна является одним из лидеров, которые формируют новый мир с равными правами и возможностями. Президент подчеркнул, что в рамках специальной военной операции страна борется с теми, кто стоит за обострением ситуации вокруг Палестины, и только так может помогать палестинскому народу. Путин уточнил, что Россия поддерживает тех, кто стремится к настоящей и истинной свободе.

В США позднее признали Путина тем, кто вернул России статус сверхдержавы. Как заявил профессор политологии Чикагского университета (штат Иллинойс) Джон Миршаймер, так называемая эпоха однополярного мира подошла к концу, а на смену ей пришёл многополярный мир, лидирующие позиции в котором занимают Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты Америки.