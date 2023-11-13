Москва, 13 ноября, 2023, 22:41 — ИА Регнум. России удалось вернуть себе статус сверхдержавы благодаря действующему президенту страны Владимиру Путину, заявил профессор политологии Чикагского университета (штат Иллинойс) Джон Миршаймер.

Гавриил Григоров/ POOL /РИА Новости Владимир Путин

«Мы считаем Россию сверхдержавой, потому что Владимир Путин, придя к власти в 2000 году, вернул русских с того света. Большинство из вас знает, что в девяностых, по сути, Россия умерла. Путин вдохнул в неё новую жизнь», — сказал он в ходе своего выступления в Centre for Independent Studie.

Миршаймер отметил, что так называемая эпоха однополярного мира подошла к концу, а на смену ей пришёл многополярный мир, лидирующие позиции в котором занимают Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты Америки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Джон Миршаймер в беседе с Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Владимиру Путину удалось занять более выигрышное положение в палестино-израильском конфликте, чем президенту США Джо Байдену. Политолог отметил, что с поддерживаемым Россией решением «два государства для двух народов» согласна большая часть мира.