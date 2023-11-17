Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин раскритиковал «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию. Об этом он заявил 17 ноября на пленарном заседании Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Павел Бедняков Владимир Путин

«Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур», — сказал президент.

В этой связи глава государства отметил, что они увеличили конфликтный потенциал в мире. Путин также назвал претензию отдельных стран на исключительность, включая культурную, и стремление подвергнуть все народы унификации одной из главных причин напряженности в мире.

Президент добавил, что российскую культуру пытаются отменять, но этого сделать не удаётся. Как указал президент, культура по своей сути неоколониальна.

Путин 17 ноября принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур. Модератором дискуссии стал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае глава государства заявил, что лишь себя и свои народы наказывают те, кто пытается отменить российскую культуру. Путин также отметил, что сферы культуры и искусства, призванные объединять людей, оказались в эпицентре геополитического противостояния. До этого президент подчёркивал, что в отличие от Запада, Россия не будет жить без мировой культуры.